В Шатуре выполнили годовой план по ремонту дорог

21 августа 2026, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

План по текущему ремонту дорог в округе Шатура выполнили на 100%. Покрытие обновили на десяти региональных и 36 муниципальных участках. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы на региональных дорогах провели сотрудники Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«Всего на региональной и муниципальной сети обновили около 40 километров покрытия в городской черте, малых населённых пунктах и на подъездах к ним. На региональную сеть пришлось 19 километров, на муниципальную — более 20 км», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.