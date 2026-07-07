На дорогах в десяти округах Подмосковья отремонтировали знаки

07 июля 2026, 11:37

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые и отсутствующие дорожные знаки починили и восстановили специалисты Мосавтодора в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели на региональных дорогах в городах и малых населённых пунктах.





«В городской черте знаки отремонтировали на улице Транспортная в Реутове, на улице Ленина в Лобне, на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде и на Белопесоцкой улице в Ступине», — говорится в сообщении.