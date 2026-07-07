На дорогах в десяти округах Подмосковья отремонтировали знаки
Повреждённые и отсутствующие дорожные знаки починили и восстановили специалисты Мосавтодора в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели на региональных дорогах в городах и малых населённых пунктах.
«В городской черте знаки отремонтировали на улице Транспортная в Реутове, на улице Ленина в Лобне, на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде и на Белопесоцкой улице в Ступине», — говорится в сообщении.Кроме того, в нормативное состояние вернули дорожные знаки в посёлке Большие Дворы Павлово-Посадского округа, селе Покровское под Рузой, на Центральной улице в деревне Большие Жеребцы округа Щёлково, на улице Агрогородок в деревне Чёрное под Балашихой, на четвёртом километре Осташковского шоссе в округе Мытищи и на 73-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово.