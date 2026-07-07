В Химках построили школу с бассейном
Строительство школы на 1 100 учеников с бассейном и двумя спортзалами завершили в ЖК комфорт-класса «1-й Шереметьевский» на территории Химок. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Здание разноэтажое — высотой от одного до четырёх этажей. Общая площадь составляет 18 600 квадратных метров. В школе оборудованы для входа — для младшеклассников и учеников средних и старших классов. На прилегающей территории создано спортивное ядро и проведено озеленение», — говорится в сообщении.Школу возвёл застройщик за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. Сейчас объект передают в собственность муниципалитету.