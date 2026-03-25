На дорогах в девяти округах Подмосковья починили уличное освещение
Неработающие уличные фонари и неисправные линии освещения починили на региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Обследования освещения дорог проводятся в регионе каждую неделю, неполадки оперативно устраняются.
«В городской черте свет восстановили на Центральном проезде в городе Ивантеевка Пушкинского округа, на улице Вернова в Дубне, на Профсоюзной улице в Егорьевске, на проспекте Мира во Фрязине, в Лихачёвском проезде в Долгопрудном и на улице Транспортная в Реутове», — говорится в сообщении.Кроме того, работы провели на дороге в деревне Сельниково под Коломной, на Железнодорожной улице в посёлке Монино округа Щёлково и на Центральной улице в деревне Высоково под Истрой.