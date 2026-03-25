Региональный портал Подмосковья принял 800 заявлений на порубочный билет

25 марта 2026, 16:25

Жители Подмосковья с начала года подали около 800 онлайн-заявлений для получения разрешения на вырубку, посадку или пересадку зелёных насаждений. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Порубочный билет нужно получать, если планируется санитарная рубка, удаление сухостоя или аварийных деревьев, восстановление нормативов расстояний от зданий и сооружений, при возведении некапитальных объектов и в некоторых других случаях.

«Услуга «Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку» доступна на региональном портале в разделе «Земля» – «Экология и охрана земель». Для подачи заявления нужно выбрать свой муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, ведомость создастся автоматически», – разъяснили в пресс-службе.