В Физтех-лицее Долгопрудного провели учения по эвакуации
Учебную эвакуацию провели для учителей и учеников первых-седьмых классов Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сигнал пожарной тревоги сработал в корпусе для младшей и средней школы. Ученики организованно покинули здание.
«В рамках тренировки отработали эвакуацию и действия дежурного персонала в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме того, проверялось наличие и исправность средств тушения пожара, работоспособность системы противопожарной защиты школы и наличие средств индивидуальной защиты», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Долгопрудный подмосковного главка МЧС Денис Борзов.Все участники тренировки справились с поставленными задачами, системы сработали штатно.