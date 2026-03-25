В Физтех-лицее Долгопрудного провели учения по эвакуации

25 марта 2026, 16:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Учебную эвакуацию провели для учителей и учеников первых-седьмых классов Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Сигнал пожарной тревоги сработал в корпусе для младшей и средней школы. Ученики организованно покинули здание.





«В рамках тренировки отработали эвакуацию и действия дежурного персонала в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме того, проверялось наличие и исправность средств тушения пожара, работоспособность системы противопожарной защиты школы и наличие средств индивидуальной защиты», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Долгопрудный подмосковного главка МЧС Денис Борзов.