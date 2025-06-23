На 28 тысячах участков земли в Подмосковье выявили нарушения закона
Более 77,7 тыс. участков проверили в Московской области с начала года на предмет нарушений земельного законодательства, на 28 тысячах проверенных участков такие нарушение были обнаружены. Информацию об этом пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений разместила в соцсетях ведомства.
«Земельные инспекторы Московской области с начала года посетили 77,7 тыс. участков общей площадью 172 тысячи гектаров. На 28 тысячах участков выявили признаки нарушений. Основными нарушениями среди правообладателей земель являются нецелевое использование земли и самозахват», — цитируются в сообщении слова главы Минимущества региона Тихона Фирсова.Больше всего осмотров земельные инспекторы провели в округах Клин, где обследовали 8,2 тыс. участок, Солнечногорск (5,9 тыс. участков), Можайский и Дмитровский (по 4,9 тыс. участков) и в округе Ступино (4 тысяч участков).
Министерство имущественных отношений Московской области регулярно размещает информацию относительно земли для сельского хозяйства и промышленных проектов, а также о работе БТИ и пр. на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Всему земля МО».