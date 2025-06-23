На 28 тысячах участков земли в Подмосковье выявили нарушения закона

23 июня 2025, 14:05

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Более 77,7 тыс. участков проверили в Московской области с начала года на предмет нарушений земельного законодательства, на 28 тысячах проверенных участков такие нарушение были обнаружены. Информацию об этом пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений разместила в соцсетях ведомства.







«Земельные инспекторы Московской области с начала года посетили 77,7 тыс. участков общей площадью 172 тысячи гектаров. На 28 тысячах участков выявили признаки нарушений. Основными нарушениями среди правообладателей земель являются нецелевое использование земли и самозахват», — цитируются в сообщении слова главы Минимущества региона Тихона Фирсова.