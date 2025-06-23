В Подмосковье прошли семинары по вопросам ЖКХ для жителей региона

23 июня 2025, 14:37

оригинал Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

За неделю в Подмосковье состоялось восемь просветительских семинаров, посвящённых жилищно-коммунальному хозяйству. Участниками мероприятий стали более 150 человек, включая представителей клуба «Активное долголетие», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Занятия проходили в формате интерактивных лекций: каждый участник мог задать вопросы и поделиться своим мнением. Основное внимание было уделено следующим темам:



содержание и функции договора управления многоквартирным домом;

порядок формирования совета МКД и его полномочия;

пути оптимизации расходов на общее имущество дома.

Все участники получили информационные материалы в составе подарочных комплектов.

​ Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Организаторами образовательной программы выступили Министерство ЖКХ Московской области и Ассоциация председателей советов МКД. Актуальный график занятий доступен

на официальном сайте.



