В Подмосковье прошли семинары по вопросам ЖКХ для жителей региона

За неделю в Подмосковье состоялось восемь просветительских семинаров, посвящённых жилищно-коммунальному хозяйству. Участниками мероприятий стали более 150 человек, включая представителей клуба «Активное долголетие», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Занятия проходили в формате интерактивных лекций: каждый участник мог задать вопросы и поделиться своим мнением. Основное внимание было уделено следующим темам:
содержание и функции договора управления многоквартирным домом;
порядок формирования совета МКД и его полномочия;
пути оптимизации расходов на общее имущество дома.
Все участники получили информационные материалы в составе подарочных комплектов.
Организаторами образовательной программы выступили Министерство ЖКХ Московской области и Ассоциация председателей советов МКД. Актуальный график занятий доступен на официальном сайте.