В Подмосковье прошли семинары по вопросам ЖКХ для жителей региона

оригинал Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

За неделю в Подмосковье состоялось восемь просветительских семинаров, посвящённых жилищно-коммунальному хозяйству. Участниками мероприятий стали более 150 человек, включая представителей клуба «Активное долголетие», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Занятия проходили в формате интерактивных лекций: каждый участник мог задать вопросы и поделиться своим мнением. Основное внимание было уделено следующим темам:

  • содержание и функции договора управления многоквартирным домом;
  • порядок формирования совета МКД и его полномочия;
  • пути оптимизации расходов на общее имущество дома.
Все участники получили информационные материалы в составе подарочных комплектов.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Организаторами образовательной программы выступили Министерство ЖКХ Московской области и Ассоциация председателей советов МКД. Актуальный график занятий доступен на официальном сайте.
Дайана Хусинова

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