На дорогах в пяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности
Искусственные неровности восстановили и отремонтировали специалисты Мосавтодора на шести региональных дорогах в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости в аварийно-опасных местах, а также рядом с пешеходными переходами у социально значимых объектов.
«Работы провели на дороге в селе Васильевское и на Лесной улице в посёлке Мостовик Сергиево-Посадского округа, на Центральной улице в посёлке Туголесский Бор округа Шатура и на улице Чехова в посёлке Красково под Люберцами», — говорится в сообщении.Кроме того, «лежачих полицейских» отремонтировали у деревни Шишково Волоколамского округа и в посёлке Большевик округа Серпухов.