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На дорогах в пяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности восстановили и отремонтировали специалисты Мосавтодора на шести региональных дорогах в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости в аварийно-опасных местах, а также рядом с пешеходными переходами у социально значимых объектов.

«Работы провели на дороге в селе Васильевское и на Лесной улице в посёлке Мостовик Сергиево-Посадского округа, на Центральной улице в посёлке Туголесский Бор округа Шатура и на улице Чехова в посёлке Красково под Люберцами», — говорится в сообщении.
Кроме того, «лежачих полицейских» отремонтировали у деревни Шишково Волоколамского округа и в посёлке Большевик округа Серпухов.
Лев Каштанов

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