На дорогах в пяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

08 сентября 2026, 15:52

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности восстановили и отремонтировали специалисты Мосавтодора на шести региональных дорогах в пяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости в аварийно-опасных местах, а также рядом с пешеходными переходами у социально значимых объектов.





«Работы провели на дороге в селе Васильевское и на Лесной улице в посёлке Мостовик Сергиево-Посадского округа, на Центральной улице в посёлке Туголесский Бор округа Шатура и на улице Чехова в посёлке Красково под Люберцами», — говорится в сообщении.