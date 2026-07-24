На дорогах в семи округах Подмосковья починили искусственные неровности
Повреждённые искусственные неровности отремонтировали на региональных дорогах в семи округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Искусственные неровности используют для принудительного снижения скорости рядом с социальными объектами и в местах с повышенным риском ДТП, например, у нерегулируемых перекрёстков.
«В городах неровности восстановили на Новой Московской улице в красногорском микрорайоне Опалиха, на улице Набережная в Солнечногорске, на улице Кирова в Лосино-Петровском, а улице Фрунзе в лобненском микрорайоне Луговая и на улице Мичурина в Жуковском», — говорится в сообщении.Кроме того, работы провели на дороге в селе Старая Ситня округа Ступино и на Магистральной улице в деревне Хлябово под Мытищами.