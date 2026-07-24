На предприятии «Софрино» в Пушкинском округе запустили обновлённую котельную
Переоборудованную котельную запустили на художественно-производственном предприятии РПЦ «Софрино», расположенном в одноимённом посёлке Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В церемонии ввода котельной в работу приняли участие заместитель главы округа Евгений Лойко и первый заместитель директора филиала «Север» Мособлгаза Николай Царьков.
«Котельная «Софрино» обеспечивает паром производственные линии и отапливает весь завод. Без пара и тепла останавливается всё: от литейных цехов, где отливают паникадила, до швейного производства. Мы гордимся, что наш газ и тепло помогают сохранять традиции русского церковного искусства», — сказал Царьков.Предприятие «Софрино» является крупнейшим в России производителем церковной утвари, иконостасов и облачений. На нём работают более тысячи мастеров высочайшего класса.