В Подмосковье в этом году обустроили по программе «Пешком» 650 дорожек

24 июля 2026, 14:55

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

650 пешеходных дорожек из запланированных на этот год 1 043 благоустроили в Московской области по губернаторской программе «Пешком». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В программу вошли грунтовые тропинки, а также дорожки с изношенным плиточным покрытием.





«Адресный перечень сформировали на основе заявок жителей. Приоритетным стало обустройство троп и дорожек, расположенных рядом с социально значимыми объектами. Например, больницами или школами», — говорится в сообщении.