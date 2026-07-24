В Подмосковье в этом году обустроили по программе «Пешком» 650 дорожек
650 пешеходных дорожек из запланированных на этот год 1 043 благоустроили в Московской области по губернаторской программе «Пешком». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В программу вошли грунтовые тропинки, а также дорожки с изношенным плиточным покрытием.
«Адресный перечень сформировали на основе заявок жителей. Приоритетным стало обустройство троп и дорожек, расположенных рядом с социально значимыми объектами. Например, больницами или школами», — говорится в сообщении.Отмечается, что общее число объектов, вошедших в программу в этом году, почти в два раза больше, чем в прошлом году. Благоустройство дорожек делает прогулки более комфортными и сокращает время в пути до объектов социальной инфраструктуры.