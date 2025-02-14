На дорогах в семи округах Подмосковья удалили граффити и незаконную рекламу

Число киберпреступлений, раскрытых в Подмосковье в прошедшем году, увеличилось на 20% по сравнению с показателем 2023-го. Такие данные привёл начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков, выступая с докладом о работе ведомства в Мособлдуме.