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На дорогах в семи округах Подмосковья удалили граффити и незаконную рекламу

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Незаконную рекламу и граффити устранили с объектов дорожной инфраструктуры специалисты Мосавтодора в семи округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«Работы были проведены на одиннадцати региональных дорогах. В частности, нелегальную рекламу убрали с дорожных знаков на улицах Лесная и Угрешская в Дзержинском, на дороге в деревне Дубровки Дмитровского округа, а также с автобусных остановок на проспекте Мира во Фрязине и на Октябрьской улице в Зарайске», — говорится в сообщении.
От вандальных надписей были очищены остановочные павильоны на проспекте Пацаева и Московской улице в Долгопрудном, а также дорожные знаки на Большой Серпуховской улице в Подольске.



Кроме того, в Богородском округе работу по очистке знаков от граффити провели на улице Ленина в посёлке Обухово, а незаконную рекламу убрали с автобусных остановок на фабричном шоссе в Старой Купавне т на Бисеровском шоссе в городе Электроугли.

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#московская область
#подмосковье
Из Московской области за год выдворили около 28 тыс. нелегальных мигрантов
14 февраля 2025, 18:07

Фото: пресс-служба Мособлдумы

С территории Подмосковья в 2024 году выдворили и депортировали порядка 28 тыс. незаконных мигрантов. Это на треть больше, чем годом ранее, сообщил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
«За год проведено 111 тыс. проверок в жилом секторе, местах трудовой деятельности мигрантов, на объектах строительства, торговли, сферы услуг. Нелегально находящиеся на территории Московской области лица удаляются из России. Выдворено и депортировано 28 тыс. таких граждан. Это на треть больше, чем годом ранее», – сказал Пауков, выступая в Мособлдуме с отчётом о работе ведомства.
Помимо этого, по словам Паукова, более чем на четверть увеличилось количество решений о запрете въезда иностранцев, нарушивших российские законы. Установлено почти в два раза больше фактов организации незаконной миграции и в полтора раза – нелегальной регистрации.

Принято решение о прекращении гражданства России в отношении 226 лиц. У 740 иностранцев аннулировали разрешение на временное проживание и 1,2 тыс. видов на жительство. Снято с миграционного учета около 94 тыс. иностранных граждан.

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#виктор пауков
#мигранты
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В Московской области в 2024 году изъяли из оборота 2,5 тонны наркотиков
14 февраля 2025, 17:52

Фото: iStock / Roman Didkivskyi

Правоохранители в течение 2024 года ликвидировали на территории Московской области 67 нарколабораторий. Такие данные привёл начальник Главного управления МВД России по Подмосковью Виктор Пауков, выступая с отчётом в Мособлдуме. Он назвал борьбу с незаконным оборотом наркотиков важнейшей задачей.
«Выявлено более 8,5 тыс. наркопреступлений и свыше 4 тыс. лиц, которых их совершили. По оконченным производствам уголовных дел изъято из оборота почти 2,5 тонны наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 4 тонны прекурсоров. Ликвидировано 67 подпольных нарколабораторий. Задержаны 89 причастных к их деятельности лиц», – сказал Пауков.
По его данным, количество совершённых под воздействием наркотических и токсических веществ преступлений сократилось на четверть.

Помимо этого, в Роскомнадзор направлена информация для блокировки адресов 350 ресурсов, через которые распространяли наркотики.

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Количество раскрытых в Подмосковье киберпреступлений за год увеличилось на 20%
14 февраля 2025, 17:37

Фото: пресс-служба Мособлдумы МО

Число киберпреступлений, раскрытых в Подмосковье в прошедшем году, увеличилось на 20% по сравнению с показателем 2023-го. Такие данные привёл начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков, выступая с докладом о работе ведомства в Мособлдуме.
«Доля киберпреступлений в общем массиве сейчас составляет 28%. В 2024 году раскрыто 5,9 тыс. преступлений в сфере информационных технологий. Это на 20% больше, чем в прошлом году. По итогам оперативно-технических мероприятий выявлено 30 резонансных преступлений, задокументирована преступная деятельность 52 лиц, причастных к их совершению», – уточнил Пауков.
По его данным, в числе самых крупных – деятельность преступной группы из 12 человек, причастных к хищению денег у граждан и их обналичиваниюв разных регионах России, в том числе через криптобиржи.

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Воробьёв анонсировал старт создания ОЭЗ «Большой Серпухов» уже в 2025 году
14 февраля 2025, 17:28

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Создание шестой по счёту особой экономической зоны Подмосковья «Большой Серпухов» стартует в этом году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он подтвердил, что проект поддержала межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон под руководством зампреда правительства России Александра Новака. ​
«Строить «Большой Серпухов» начнём уже в этом году. В будущей ОЭЗ площадью 30 га мы создадим кластер медицины и инноваций. Семь компаний уже подтвердили намерения разместить там производства. На первом этапе суммарный объём инвестиций превысит 8 млрд рублей, на 7 га появится около 900 рабочих мест», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что каждый пятый резидент особых экономических зон в России – это резидент подмосковных ОЭЗ. Сейчас в регионе их работает пять: три промышленно-производственного типа – «Кашира», «Максимиха» в Домодедове и «Ступино Квадрат», два технико-внедренческого типа – «Исток» во Фрязине и «Дубна».

По данным Воробьёва, они каждый год дают около 13 млрд налоговых поступлений. За все время работы ОЭЗ резиденты создали в Московской области 14 тыс. рабочих мест.

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В Подмосковье за полмесяца оштрафовали 300 человек за парковку у мусорных баков
14 февраля 2025, 16:50

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 300 автовладельцев получили штрафы с начала февраля в Московской области за парковку рядом с контейнерными площадками, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Случаи парковки у контейнерных площадок, препятствующие работе мусоровозов, были выявлены с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» и «умных автомобилей». Кроме того, информация о нарушителях поступала от неравнодушных граждан через раздел «Народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что общая сумма штрафов за незаконную парковку и контейнерных площадок в указанный период составила 1,8 млн рублей.

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