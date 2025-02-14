На дорогах в семи округах Подмосковья удалили граффити и незаконную рекламу

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Незаконную рекламу и граффити устранили с объектов дорожной инфраструктуры специалисты Мосавтодора в семи округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«Работы были проведены на одиннадцати региональных дорогах. В частности, нелегальную рекламу убрали с дорожных знаков на улицах Лесная и Угрешская в Дзержинском, на дороге в деревне Дубровки Дмитровского округа, а также с автобусных остановок на проспекте Мира во Фрязине и на Октябрьской улице в Зарайске», — говорится в сообщении.От вандальных надписей были очищены остановочные павильоны на проспекте Пацаева и Московской улице в Долгопрудном, а также дорожные знаки на Большой Серпуховской улице в Подольске.
Кроме того, в Богородском округе работу по очистке знаков от граффити провели на улице Ленина в посёлке Обухово, а незаконную рекламу убрали с автобусных остановок на фабричном шоссе в Старой Купавне т на Бисеровском шоссе в городе Электроугли.
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Лев Каштанов