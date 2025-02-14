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В восьми округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Перильные, тросовые и металлические барьерные ограждения отремонтировали на региональных дорогах в восьми округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Работы провели, в частности, на Олимпийском проспекте в Мытищах, 1-й Железнодорожной улице в Можайске, улице Ленина в Истре, Советской улице в Балашихе, на улицах Туполева и Гагарина в Жуковском, на Центральной улице в раменской деревне Клишева, на улице Ганны Шостак в дачном посёлке Черкизово Пушкинского городского округа и на 38-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово», — говорится в сообщении.
В областном Минтрансе отметили, что ограждения снижают риск ДТП, ограждают водителей от выезда на встречную полосу, на тротуар или в кювет, а также защищают пешеходов.

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В Солнечногорске отремонтируют кровли более 40 многоквартирных домов
14 февраля 2025, 13:00

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Кровли 44 многоквартирных домов обновят в городском округе Солнечногорск в текущем году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Все работы будут проводиться со строгим соблюдением мер безопасности. Зоны проведения работ будут огорожены сигнальной лентой, рабочие будут использовать страховочные тросы и каски, проходить специальный инструктаж и вести журнал безопасности», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что наблюдать за ходом капремонта многоквартирных домов можно в режиме онлайн. Ссылки на трансляции с видеокамер размещены на интерактивной карте на сайте областного Фонда капитального ремонта.

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В Подмосковье создадут новую ОЭЗ «Большой Серпухов»
14 февраля 2025, 12:48

Фото: istockphoto.com/SweetBunFactory

Проект ещё одной особой экономической зоны для Московской области — «Большой Серпухов» — получил одобрение Межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ, заседание прошло под председательством зампреда правительства РФ Александра Новака, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Согласно проекту, площадь новой особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Большой Серпухов» составит около 30 гектаров. Объём инвестиций в создание инфраструктуры новой ОЭЗ в 2025-2026 гг. составит свыше 1,2 млрд рублей.

«На сегодняшний день намерение разместиться в «Большом Серпухове» подтвердили уже семь компаний. Они готовы инвестировать в свои проекту свыше 8 миллиардов рублей и создать около 900 рабочих мест, включая высокотехнологичные», — сказала зампред областного правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что «Большой Серпухов» станет шестой особой экономической зоной Московской области.

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Пассажиры ЦППК за год забыли в электричках около 1,2 тыс. вещей
14 февраля 2025, 12:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 1,2 тыс. различных предметов забыли пассажиры в электричках Центральной пригородной пассажирской компании в 2024 году, что на 300 вещей меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Чаще всего в электричках забывают ручную кладь: пакеты, сумки, рюкзаки и чемоданы, а также электронные гаджеты: телефоны, колонки и наушники», — говорится в сообщении.
Есть и сезонная специфика: летом пассажиры нередко оставляли в вагонах банки с домашними заготовками, садовый инвентарь и даже велосипеды, а перед Новым годом — праздничные угощения и подарки.

Отмечается, что вещи, забытые на маршрутах МЦД, поможет вернуть контакт-центр «Московский транспорт», принимающий звонки с мобильного телефона по номеру 3210. Специалист контакт-центра объяснит, как доехать до склада и забрать забытую в электричке вещь. Срок хранения таких вещей на складе составляет полгода.

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В Подмосковье подали более 15 тыс. онлайн-заявлений на запись в кружки
14 февраля 2025, 12:07

Свыше 15 тысяч заявлений на запись в кружки и секции подали жители Московской области с начала 2025 года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Воспользоваться услугой «Кружки и секции» могут родители или законные представители ребёнка. По одному онлайн-заявлению можно записаться сразу в несколько секций и кружков», — отмечается в сообщении.
Для того, чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале госуслуг Московской области через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму заявления и приложить сканы необходимых документов.

В министерстве также напомнили, что записаться в кружки и секции Подмосковья можно и через мобильное приложение «Добродел».

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В Электростали врачи удалили у пациентки гигантскую миому матки и кисту яичника
14 февраля 2025, 11:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Миому матки весом свыше шести килограммов и десятисантиметровую кисту яичника удалили у 34-летней пациентки врачи перинатального центра на базе Электростальской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравохранения Московской области.
Огромное новообразование было обнаружено случайно: женщина около пяти лет не посещала гинеколога и была уверена, что живот вырос из-за лишнего веса. А на приём она пришла, так как задумалась о планировании семьи.

«В ходе операции, проведенной через открытый разрез, мы удалили миому весом более шести килограммов и диаметром 30 см, а также десятисантиметровую кисту яичника со светлым содержимым. По результатам гистологии оба новообразования оказались доброкачественными», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Он добавил, что усилия врачей были направлены на то, чтобы сохранить пациентке возможность иметь детей. И им это удалось.

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