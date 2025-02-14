В восьми округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Перильные, тросовые и металлические барьерные ограждения отремонтировали на региональных дорогах в восьми округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы провели, в частности, на Олимпийском проспекте в Мытищах, 1-й Железнодорожной улице в Можайске, улице Ленина в Истре, Советской улице в Балашихе, на улицах Туполева и Гагарина в Жуковском, на Центральной улице в раменской деревне Клишева, на улице Ганны Шостак в дачном посёлке Черкизово Пушкинского городского округа и на 38-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе отметили, что ограждения снижают риск ДТП, ограждают водителей от выезда на встречную полосу, на тротуар или в кювет, а также защищают пешеходов.
Читайте также:
Пассажиры ЦППК за год забыли в электричках около 1,2 тыс. вещей
На двух участках федеральных трасс в Подмосковье установили освещение
Назван самый романтический автобусный маршрут Московской области
Лев Каштанов