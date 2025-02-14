В Подмосковье изъяли около 400 автомобилей нелегальных таксистов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области с начала года провели 200 рейдов по проверке работы таксистов. По итогам этих рейдов изъято около 400 машин нелегальных перевозчиков, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Пресечение деятельности нелегальных перевозчиков такси ведётся в Московской области на еженедельной основе. Проверки проводили сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля регионального Минтранса вместе с правоохранительными органами.
В ведомстве напомнили, что согласно законодательству, все транспортные средства должны числиться в реестре легковых такси. У перевозчиков должно быть разрешение на таксомоторную деятельность. Перед выходом на линию водитель обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр, а автомобиль – технический контроль.
Помимо этого, на машине должна быть атрибутика, соответствующая региональному стандарту – белый кузов, жёлтая светоотражающая полоса по бокам, серая внизу – по периметру автомобиля, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.
В областном Минтрансе использование услуг нелегальных такси назвали небезопасным. Водители не имеют необходимого опыта, разрешения на услуги, не проходят медосмотр и ТО.
По данным министерства, в подмосковном реестре такси числится более 105 тыс. автомобилей и свыше 34 тыс. перевозчиков.
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«С января мы проверили порядка 3 тыс. автомобилей, из них почти 400 водителей занимались перевозками без разрешения. Автомобили нарушителей отправили на штрафстоянки, а в отношении самих водителей составили более 1,5 тыс. административных материалов», – рассказала начальник УРАТК Минтранса Московской области Евгения Каретникова.
В ведомстве напомнили, что согласно законодательству, все транспортные средства должны числиться в реестре легковых такси. У перевозчиков должно быть разрешение на таксомоторную деятельность. Перед выходом на линию водитель обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр, а автомобиль – технический контроль.
Помимо этого, на машине должна быть атрибутика, соответствующая региональному стандарту – белый кузов, жёлтая светоотражающая полоса по бокам, серая внизу – по периметру автомобиля, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.
В областном Минтрансе использование услуг нелегальных такси назвали небезопасным. Водители не имеют необходимого опыта, разрешения на услуги, не проходят медосмотр и ТО.
По данным министерства, в подмосковном реестре такси числится более 105 тыс. автомобилей и свыше 34 тыс. перевозчиков.
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Лора Луганская