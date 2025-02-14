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В Подмосковье изъяли около 400 автомобилей нелегальных таксистов

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Московской области с начала года провели 200 рейдов по проверке работы таксистов. По итогам этих рейдов изъято около 400 машин нелегальных перевозчиков, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Пресечение деятельности нелегальных перевозчиков такси ведётся в Московской области на еженедельной основе. Проверки проводили сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля регионального Минтранса вместе с правоохранительными органами.
«С января мы проверили порядка 3 тыс. автомобилей, из них почти 400 водителей занимались перевозками без разрешения. Автомобили нарушителей отправили на штрафстоянки, а в отношении самих водителей составили более 1,5 тыс. административных материалов», – рассказала начальник УРАТК Минтранса Московской области Евгения Каретникова.


В ведомстве напомнили, что согласно законодательству, все транспортные средства должны числиться в реестре легковых такси. У перевозчиков должно быть разрешение на таксомоторную деятельность. Перед выходом на линию водитель обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр, а автомобиль – технический контроль.

Помимо этого, на машине должна быть атрибутика, соответствующая региональному стандарту – белый кузов, жёлтая светоотражающая полоса по бокам, серая внизу – по периметру автомобиля, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.

В областном Минтрансе использование услуг нелегальных такси назвали небезопасным. Водители не имеют необходимого опыта, разрешения на услуги, не проходят медосмотр и ТО.

По данным министерства, в подмосковном реестре такси числится более 105 тыс. автомобилей и свыше 34 тыс. перевозчиков.

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Специалисты АПК могут пройти обучение для улучшения профессиональных навыков
14 февраля 2025, 16:41

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Работники агропромышленного комплекса каждый год проходят дополнительное обучение для улучшения своих профессиональных навыков. В Российской академии кадрового обеспечения АПК они смогут изучить программу «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств». Занятия стартуют 18 марта, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Участники обучения узнают об основных аспектах государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая предусматривает поддержку развития социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и реализацию мер поддержки для сельскохозяйственных производителей.

Кроме того, со слушателями поделятся информацией о мерах поддержки агропромышленного комплекса и других актуальных вопросах отрасли.

Узнать всю подробную информацию о курсе можно на сайте.

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Жителям Подмосковья напомнили о начале приёма показаний счётчиков
14 февраля 2025, 16:35

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Приём показаний приборов учёта начнётся в большинстве округов Московской области в субботу, 15 февраля, а важности передавать показания вовремя напомнили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
«Если не передавать показания приборов учёта, то за первые три месяца плата будет начисляться по среднему потреблению. Затем расчёт будет проводиться по нормативу, который зависит от количества жильцов, зарегистрированных на данной жилплощади», — говорится в сообщении.
Кроме того, если проверка счётчика просрочена или прибор неисправен, то при расчёте применяется повышающий коэффициент.

Передать показания счётчиков жители Подмосковья могут в онлайн-режиме — через сайт МосОблЕИРЦ или мобильное приложение областного расчётного центра. Кроме того, жители могут лично передать показания в любом клиентском центре МосОблЕИРЦ или по телефону 7-499-444-01-00, где звонки принимаются ежедневно с 6 утра до 23:00.

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Выставку Дудина «Классик иллюстрации» открыли в усадьбе Знаменское-Губайлово
14 февраля 2025, 15:59

Фото: iStock / guruXOOX

В усадьбе Знаменское-Губайлово открылась выставка «Классик иллюстрации», на которой представлены произведения заслуженного художника России, члена Московского союза художников и Союза художников Подмосковья, профессора ВГИКа Александра Дудина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Картины Дудина известны как в нашей стране, так и за рубежом. Их можно увидеть в частных коллекциях в таких странах, как Великобритания, Австрия и Италия.
«Многие мастера бывшего СССР считают Дудина учителем. Второй после живописи страстью Александра Леонидовича стала иллюстрация. За несколько десятилетий он создал свыше 600 работ. Среди самых узнаваемых – оформление книги «Вий» Николая Гоголя, а также произведений таких мастеров, как Пушкин, Лермонтов, Толстой. Иллюстрации Дудина украшают и детскую литературу», – говорится в сообщении.
Выставка работает в Главном доме усадьбы. Она будет интересна ценителям живописи, студентам творческих направлений и детям. Экспозицию «Классик иллюстрации» можно осмотреть до 24 марта. Стоимость билета – 200 рублей.

Адрес: Красногорск, ул. Красная Горка, д. 30.

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В Домодедове откроют завод по производству стройматериалов из стали
14 февраля 2025, 15:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по выпуску строительных материалов из тонколистовой стали откроет на территории городского округа Домодедово компания «СитиПрофиль», часть расходов на реализацию проекта покроет льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Общий объём инвестиций в строительство и запуск нового завода составит около 112 миллионов рублей. Из них 20 миллионов компания сможет получить в Фонда развития промышленности Московской области, который уже одобрил льготный заём», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря предприятию в округе будет создано ещё 15 рабочих мест.

На заводе планируется выпускать металлочерепицу, профилированный лист, штакетник, плоский лист и другие металлические строительные изделия.

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На «Кубке Наций» по кёкусин-кан выступят 14 спортсменов из Красногорска
14 февраля 2025, 15:34

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Международный турнир каратистов «Кубок Наций» по кёкусин-кан будет проходит 9 марта во Дворце Ирины Винер в Москве, в число участников вошли 14 спортсменов из Красногорска, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всего в «Кубке Наций» примут участие свыше 1,7 тыс. человек из 40 регионов Российской Федерации и 25 стран мира. В делегацию Московской области войдут 198 спортсменов, в том числе 14 представителей Красногорска», — говорится в сообщении.
«Кубок Наций» будет проводиться второй год подряд. На первый турнир, состоявшийся в феврале 2024 года, съехались свыше 700 участников из двенадцати стран.

Организаторами турнира являются клуб карате кёкусин-кан «Подольск-Додзе» и союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Минспорта Московской области.

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