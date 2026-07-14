На дорогах в шести округах Подмосковья отремонтировали освещение
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уличное освещение восстановили на региональных дорогах в шести округах Московской области специалисты Мосавтодора за неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Освещение является одним из важных условий безопасности движения, поэтому состояние этих сетей регулярно проверяется.
«Большую часть работ в этот раз провели в малых населённых пунктах. В частности, свет починили на дороге в деревне Ивановская под Егорьевском, на Объездной дороге в посёлке Железнодорожный под Подольском, на Жуковском шоссе в селе Быково Раменского округа и на Придорожной улице в деревне Митькино Одинцовского округа», — говорится в сообщении.Кроме того, освещение восстановили на 71-м километре Каширского шоссе в Домодедове и на улице Московская во Фрязине.