На капремонте моста через реку Исьму установили сваи одной из опор

14 июля 2026, 11:10

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Мост через реку Исьму капитально ремонтируют в деревне Симбухово Наро-Фоминского округа. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Мост соединяет две части Симбухова, а также обеспечивает проезд между деревнями Монаково и Субботино, трассой А-108 и городом Верея. Ремонт проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».





«На время работ для проезда обустроили временную объездную дорогу, полностью разобрали железобетонные конструкции существующего моста, обустроили технологические съезды и площадки и уже установили буронабивные сваи для опоры №1», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.