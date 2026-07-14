На капремонте моста через реку Исьму установили сваи одной из опор
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Мост через реку Исьму капитально ремонтируют в деревне Симбухово Наро-Фоминского округа. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мост соединяет две части Симбухова, а также обеспечивает проезд между деревнями Монаково и Субботино, трассой А-108 и городом Верея. Ремонт проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«На время работ для проезда обустроили временную объездную дорогу, полностью разобрали железобетонные конструкции существующего моста, обустроили технологические съезды и площадки и уже установили буронабивные сваи для опоры №1», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Запустить движение по мосту планируют в феврале 2027 года.