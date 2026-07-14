В Подмосковье упростили оформление бесплатной путёвки в детский лагерь

14 июля 2026, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Услуга по оформлению бесплатной путёвки в летний лагерь на госпортале Московской области стала удобнее благодаря внедрению «умного сервиса». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Право на получение раз в год бесплатной путёвки имеют дети в возрасте от семи до 15 лет с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных или многодетных семей, а также сироты.





«Теперь оформить заявку на эту путёвку стало проще: «умный сервис» автоматически заполняет данные о ребёнке из личного кабинета портала госуслуг, вводить информацию вручную больше не нужно. Сервис также проверяет наличие ранее поданного, но еще не рассмотренного заявления. Если оно есть, на экране появится уведомление», — объяснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.