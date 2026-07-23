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Загруженность дорог в Подмосковье утром 23 июля составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.

«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Варшавское, Носовихинское, Рязанское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали более миллиона машин. Это на 3,2% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.
Лев Каштанов

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