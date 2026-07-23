Загруженность дорог в Подмосковье утром 23 июля составила три балла

23 июля 2026, 10:13

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Варшавское, Носовихинское, Рязанское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.