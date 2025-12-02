На дороге «Путилково – Пятницкое шоссе» начали облицовку подпорных стен
В Красногорске на строящейся дороге «Путилково – Пятницкое шоссе» начали облицовку подпорных стен. Эти конструкции укрепляют насыпь на склонах и в местах, где необходима дополнительная поддержка. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На данный момент подготовили основание, очистили поверхность и провели армирование облицовочной части.
«Подпорные стены на объекте готовы на 80%, полностью завершено бетонирование несущих слоёв и устройство шапочного бруса. По основному ходу дороги продолжается формирование земляного полотна и основания дороги. Строительная готовность дороги составляет 66%», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Параллельно строители продолжают монтаж барьерных ограждений на мосту через реку Журавка. Готовность сооружения уже превышает 90%.
Новая дорога улучшит транспортное сообщение с Пятницким шоссе и снизит нагрузку на Путилковское шоссе. Строители планируют завершить работы в 2026 году.
Участок протянят от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки Путилково. Общая длина четырехполосной автодороги составит 1,8 км. Также строители обустроят одноуровневую кольцевую развязку, пешеходную зону и велодорожку для удобства и безопасности жителей.