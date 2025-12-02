На дороге «Путилково – Пятницкое шоссе» начали облицовку подпорных стен

02 декабря 2025, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Красногорске на строящейся дороге «Путилково – Пятницкое шоссе» начали облицовку подпорных стен. Эти конструкции укрепляют насыпь на склонах и в местах, где необходима дополнительная поддержка. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





На данный момент подготовили основание, очистили поверхность и провели армирование облицовочной части.



«Подпорные стены на объекте готовы на 80%, полностью завершено бетонирование несущих слоёв и устройство шапочного бруса. По основному ходу дороги продолжается формирование земляного полотна и основания дороги. Строительная готовность дороги составляет 66%», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

​Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

