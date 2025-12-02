Загруженность дорог в Подмосковье утром 2 декабря составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 19 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали около миллиона машин. Это на 5,1% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.