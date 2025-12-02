На двух подмосковных мостах через Клязьму и Яхрому открыли рабочее движение
Рабочее движение открыли на обновлённом мосту через реку Яхрому у деревни Усть-Пристань Дмитровского округа и на мосту через Клязьму в Химках. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мост в Химках находится рядом с ЖК «Город Набережных» и соединяет городские кварталы Свистуха и Клязьма.
«Здесь строители полностью заменили существующий мост протяжённостью более 38 метров. В ближайшее время они демонтируют временный переход, возведённый на время создания капитальной конструкции», — говорится в сообщении.А мост длиной около 48 метров через Ярому, построенный в 1964 году, отремонтировали: укрепили пролётное строение и откосы береговых опор. Теперь автомобилисты могут безопасно проезжать в деревню Александровка, село Рогачёво и на федеральную трассу А-108.