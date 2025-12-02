На двух подмосковных мостах через Клязьму и Яхрому открыли рабочее движение

02 декабря 2025, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рабочее движение открыли на обновлённом мосту через реку Яхрому у деревни Усть-Пристань Дмитровского округа и на мосту через Клязьму в Химках. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Мост в Химках находится рядом с ЖК «Город Набережных» и соединяет городские кварталы Свистуха и Клязьма.





«Здесь строители полностью заменили существующий мост протяжённостью более 38 метров. В ближайшее время они демонтируют временный переход, возведённый на время создания капитальной конструкции», — говорится в сообщении.