В Королёве начался капремонт школы №13
Здание школы №13 в Королёве, построенное 61 год назад, начали капитально ремонтировать. Завершить работы планируется к началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
На объекте общей площадью свыше 4,2 тыс. квадратных метров уже приступили к демонтажу внутренних конструкций.
В рамках капитального ремонта в здании обновят фасад, кровлю, входные группы, заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехнику, двери и окна, выполнят отделку помещений и установят новое оборудование и мебель.«Школу, расположенную по адресу: улица Терешковой, дом №7, ждёт масштабное обновление. Строители компании-подрядчика ООО «Высота» проводят демонтажные работы. На объекте работают больше 20 человек», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.