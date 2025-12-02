В Королёве начался капремонт школы №13

02 декабря 2025, 10:12

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №13 в Королёве, построенное 61 год назад, начали капитально ремонтировать. Завершить работы планируется к началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





На объекте общей площадью свыше 4,2 тыс. квадратных метров уже приступили к демонтажу внутренних конструкций.



