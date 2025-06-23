На двух подмосковных шоссе оптимизировали работу пяти светофоров

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режимы пяти светофоров оптимизировали на минувшей неделе специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения, работа была проведена на Мякининском шоссе в округе Красногорск и на Можайском шоссе в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



«На Мякининском шоссе изменили режим работы четырёх светофоров. В результате увеличилось время проезда по прямому ходу шоссе. Кроме того, на одном светофоре была добавлена фаза одновременного прямого хода по шоссе и поворота на улицу Липовая Роща», — говорится в сообщении.
А на Можайском шоссе скорректировали работу светофора в одинцовском посёлке ВНИИСОК: там добавили десять секунд левому повороту с шоссе на улицу Липовая, такой режим установлен на период с 17:00 до 20:00.
Лев Каштанов

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