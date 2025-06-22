В Серпухове провели фестиваль спорта инвалидов Подмосковья

22 июня 2025, 13:58

В физкультурно-оздоровительный комплекс «Звезда» Городского округа Серпухов спортсмены из разных городов Подмосковья, среди которых были и участники СВО, приехали на соревнования по пауэрлифтингу и дартсу, сообщили в пресс-службе г.о. Серпухов.









Мужчины тягали тяжелые штанги в пяти категориях, а дамы — в трех. Участники соревнования с поражением опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями, колясочники и лица с нарушением слуха показали свою меткость в метании дротиков.За ходом мероприятия внимательно следила депутат Мособлдумы, председатель серпуховского отделения Всероссийского общества инвалидов Татьяна Карзубова. Она подчеркнула, что с течением времени все больше активистов решается стать частью фестиваля.В 2011 прошел первый городской фестиваль, куда пригласили лишь соседние города. Спустя некоторое время его начали проводить под эгидой Всероссийского общества инвалидов. А сейчас у мероприятия совсем иной статус. Соревнование организовали при поддержке министра физической культуры и спорта Подмосковья.За свои старания каждый участник удостоился приза. Особо отличившимся передали медали и кубки.