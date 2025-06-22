Москвичи написали коллективную жалобу на перегородившего проезд основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина
Жители элитного дома в Москве пожаловались на ТСЖ Стаса Намина из-за проезда
В Москве жители элитного дома на Якиманке обвинили рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) в создании препятствий для выезда со двора. Против артиста составили коллективную жалобу, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что певец выступает руководителем ТСЖ, которое обслуживает клубный дом на Большой Якиманке. Сейчас подле здания со всех сторон стоят шлагбаумы, остался только один выезд — на Садовое кольцо.
«По бумагам всё законно: межевание провели, разрешения получили», — говорилось в материале.
Однако проезд стал тупиком для жителей располагавшихся рядом домов. Они вынуждены по 20−30 минут искать выезд, а если Садовое кольцо перекрыто, люди остаются заблокированы.
Жители соседних домов написали коллективную жалобу с просьбой вернуть проезд. Ее подписали больше 200 человек.
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