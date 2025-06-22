Москвичи написали коллективную жалобу на перегородившего проезд основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина

22 июня 2025, 11:56

Жители элитного дома в Москве пожаловались на ТСЖ Стаса Намина из-за проезда

Стас Намин (Фото: Инстаграм* @stas_namin_official)

В Москве жители элитного дома на Якиманке обвинили рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) в создании препятствий для выезда со двора. Против артиста составили коллективную жалобу, сообщил Телеграм-канал Mash.





Отмечалось, что певец выступает руководителем ТСЖ, которое обслуживает клубный дом на Большой Якиманке. Сейчас подле здания со всех сторон стоят шлагбаумы, остался только один выезд — на Садовое кольцо.





«По бумагам всё законно: межевание провели, разрешения получили», — говорилось в материале.