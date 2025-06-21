В Химках ведутся поиски 21-летней девушки, попавшей в секс-рабство к мошенникам
В подмосковных Химках ведутся поиски 21-летней девушки, которая попала в секс-рабство к мошенникам, сообщил Телеграм-канал REGIONS.RU.
Неизвестные обманом похитили Варвару Панину и требуют у семьи выкуп. Злоумышленники угрожают покалечить и убить девушку. Помимо угроз, мама жертвы получила кадры обнаженной Варвары и виде, на котором она просит выполнять все требования похитителей.
Сейчас правоохранительные органы и волонтеры, в том числе из поискового отряда «ЛизаАлерт», пытаются найти Панину в Химках. Еще девушку объявили в федеральный розыск.
Ранее сообщалось, что девятнадцать человек спасли при тушении пожара в центре Москвы. Возгорание вещей и мебели произошло в помещении консьержа на первом этаже дома №28 в Ковров переулке в Таганском районе. На место происшествия оперативно прибыла бригада из восемнадцати специалистов и шести единиц техники.
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