В Химках ведутся поиски 21-летней девушки, попавшей в секс-рабство к мошенникам

21 июня 2025, 14:50

оригинал Варвара Панина (Фото: Телеграм @newsregionsmo)

В подмосковных Химках ведутся поиски 21-летней девушки, которая попала в секс-рабство к мошенникам, сообщил Телеграм-канал REGIONS.RU.