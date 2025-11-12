На двух подмосковных ж/д переездах ограничат движение с 14 ноября

12 ноября 2025, 15:34

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Два железнодорожных переезда, расположенных в округах Дмитровский и Лобня, перекроют с 14 до 17 и с 20 до 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





На переездах планируют обновить резинокордовое покрытие.





«С 9 утра 14 ноября до 21:00 17 ноября закроют переезд в посёлке Некрасовский Дмитровского округа. Объехать перекрытый участок можно будет по Дмитровскому шоссе», — говорится в сообщении.