Электрички задерживаются на Савеловском направлении МЖД, погиб человек
Утром 17 июня на железнодорожных путях в районе платформы «Катуар» Савеловского направления обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Об этом официально сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Инцидент произошёл в 8:40. В связи с проведением следственных и оперативно-спасательных мероприятий движение электричек на участке «Катуар» – «Лобня» временно перевели на реверсивный режим по одному пути. Мера привела к задержкам в движении пригородных поездов дальних маршрутов как в сторону Москвы, так и в область.
В МЖД подчеркнули, что предпринимаются все меры для скорейшего восстановления графика движения и минимизации опозданий. Пассажиров просят следить за объявлениями на вокзалах и станциях.
Ранее сбой из-за удара молнии произошел на Горьковском направлении МЖД. Подробности в нашем материале.
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