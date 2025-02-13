На двух участках федеральных трасс в Подмосковье установили освещение

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Электрическим освещением оборудовали участки федеральных трасс М-4 «Дон» и А-104 «Дмитровское шоссе», проходящие через посёлки Пятница городского округа Кашира и Темпы Талдомского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«Установленные осветительные комплексы оборудованы энергосберегающей автоматизированной системой, обеспечивающей удалённый доступ у включению и выключению фонарей, а также позволяющей контролировать исправность освещения в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.Отмечается, что освещение позволит сделать дорожное движение в посёлках Темпы и Пятница более безопасным.
В настоящее время сотрудники Центравтомагистрали устанавливают освещение у автобусных остановок и пешеходных переходов на федеральных трассах А-108 «Московское большое кольцо», М-8 «Холмогоры» и Р-22 «Каспий». На тринадцати объектах линии освещения уже смонтированы, ведётся подключение к электросетям.
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Лев Каштанов