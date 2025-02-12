Водителей и пешеходов предупредили о снеге и гололедице на подмосковных дорогах

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московском регионе с четверга ожидается небольшой снег, а температура воздуха понизится до -11°С. В связи с этим на дорогах местами возможна гололедица, предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Там призвали водителей быть предельно внимательными, так как при ухудшении погодных условий видимость на дорогах может быть снижена, что может влечёт за собой ДТП.
Дорожники Московской области будут мониторить погодные условия и обработают противогололёдными материалам проезжую часть на вылетных трассах, а также дорогах с интенсивным движением.
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Дорожники Московской области будут мониторить погодные условия и обработают противогололёдными материалам проезжую часть на вылетных трассах, а также дорогах с интенсивным движением.
«Водителям не следует отвлекаться на телефон. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Если вы отправляетесь в дальнюю поездку, не останавливайтесь на обочине. Лучше сделать это на площадке отдыха или АЗС. В случае вынужденной остановки из-за поломки автомобиля нужно покинуть салон, уйти за пределы проезжей части и позвонить по номеру 112», – сказали в региональном Минтрансе.Там добавили, что пешеходам следует ждать транспорт на посадочных площадках, переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам, быть осторожнее на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах. Вечером для безопасности рекомендуется носить световозвращающие элементы.
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Лора Луганская