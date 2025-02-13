В Подмосковье установят более 60 км ограждений на региональных дорогах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 60 километров барьерных и тросовых ограждений установят на более чем на 160 участках региональных дорог Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В этом сезоне ограждениями разного типа обустроим больше 160 участков региональных дорог. На 30 участках будет смонтировано 30 километров тросовых ограждений для разделения транспортных потоков, а свыше 130 участков оборудуют по краю дорог 30 километрами металлических барьерных ограждений — для предупреждения ДТП, а также в местах концентрации аварий», — уточнил зампред областного правительства Алексей Гержик.В подмосковном Минтрансе отметили, что тросовые ограждения появятся на Волоколамском шоссе в Красногорске и Истре, на Пятницком шоссе в Солнечногорске, на Каширском шоссе в Ленинском округе и в других местах. А барьеры установят на Пироговском шоссе в Мытищах, Лыткаринском, Егорьевском и Дзержинском шоссе на территории округа Люберцы и на ряде других дорог.
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