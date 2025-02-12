В десяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые, выцветшие и отсутствующие дорожные знаки восстановили сотрудники Мосавтодора на 14 региональных дорогах в десяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по восстановлению знаков были проведены на улицах Ворошилова и Межевая, а также в проезде Мишина в Серпухове, на Вертлинском шоссе и улице Разина в Солнечногорске, на улице Гагарина в Жуковском, на улице Ленина в Красногорске, на улице Антипова в Егорьевске, на улице Полиграфистов в Чехове и на улице Маштакова в Подольске», — говорится в сообщении.Кроме того, дородные знаки восстановили на 97-м километре Каширского шоссе в округе Ступино, на улице Чехова в люберецком посёлке Красково, на улице Ленина в серпуховском посёлке Большевик и на Заводской улице в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа.
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Лев Каштанов