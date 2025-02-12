В десяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Сельское хозяйство в Московской области активно развивается — в прошлом году было собрано 359,6 тысяч тонн картофеля и 240 тысяч тонн овощей. Для сохранения урожая и обеспечения продовольственной безопасности в регионе действуют хранилища для картофеля и овощей общей вместимостью более 707 тысяч тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.