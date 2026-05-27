Жители Подмосковья за четыре месяца купили почти 2000 тонн шпрот
27 мая отмечается необычный праздник – День изобретения шпрот. По данным пресс-службе Минсельхозпрода Московской области, спрос на рыбные консервы в регионе остаётся стабильно высоким.
За период с января по апрель этого года жители Подмосковья приобрели более 1953 тонн натуральных рыбных консервов и с добавлением масла.
«Этот подтверждает, что традиция включать рыбные консервы, в том числе шпроты, в рацион остаётся актуальной и востребованной. Она давно заняла особое место в сердцах жителей области. Шпроты стали неизменным атрибутом праздничного и повседневного стола, символом уютных семейных встреч и дружеских посиделок», – отметили в ведомстве.Шпроты полюбились за универсальность. Их можно подать как самостоятельную закуску, использовать в бутербродах, салатах и других блюдах. Много десятилетий эта рыба в консервах остаётся частью кулинарной культуры региона, передаваясь из поколения в поколение.
Чтобы разнообразить меню, в ведомстве предложили простые идеи блюд со шпротами для быстрого ужина и угощения гостей. Их можно найти на сайте министерства.