В Подмосковье появится ферма благородных европейских оленей
Предприниматели из Дмитровского муниципального округа реализуют уникальный проект. Они создают ферму благородных европейских оленей сельскохозяйственного направления под названием «Благородный север», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Проект уже получил поддержку центра «Мой бизнес» Московской области.
«Это семейный проект, над которым работаем я и мой супруг Павел. Сегодня на ферме живут 16 оленей, а на днях у нас произошло сразу два радостных события. На нашей ферме родился первый оленёнок, сейчас выбираем для него имя. Кроме того, стадо впервые вышло на пастбище», – рассказала Екатерина Валова.Помимо разведения оленей, хозяйство планирует выпускать пантовые продукты для красоты и здоровья. А в будущем ферма сможет проводить для гостей экскурсии, знакомить их с животными и основами оленеводства.
Хозяйство уже зарегистрировало товарный знак «Благородный север», воспользовавшись услугой центра «Мой бизнес» Московской области.
«Наши олени приехали к нам в прошлом году, а в начале этого года мы решили зарегистрировать товарный знак. Для этого обратились в центр «Мой бизнес» Московской области. Специалисты подробно проконсультировали и помогли подать заявку. В результате знак уже зарегистрирован в Роспатенте», – добавила Екатерина.Предпринимателей активно поддерживает и местная администрация.