На экологической акции в Дзержинском собрали около тонны макулатуры

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дзержинский
Почти тонну макулатуры собрали жители Дзержинского в рамках экологической акции, которая проводилась в местном молодёжном центре «Лидер» с 12 по 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Принять участие в акции жителей призывали волонтёры. Они рассказали, что тонна переработанной макулатуры экономит 20 тысяч литров воды и 1000 киловатт-часов электроэнергии, а также спасает от вырубки 17 деревьев.
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«Вырученные средства планируется направить на закупку материалов для плетения маскировочных сетей», — рассказала куратор местного отделения регионального движения «Волонтёры Подмосковья» Екатерина Грязина.Ранее сообщалось, что в Подмосковье реализуется комплекс мер по поддержке волонтёров, включающий поддержку региональных властей при организации мероприятий, выплату грантов, а также страхование жизни и здоровья волонтёров на время проведения акций. Кроме того, волонтёрам предоставляется консультационная, методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
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Лев Каштанов