Школьники Подмосковья вошли в число лучших по сбору макулатуры

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Школы Московской области приняли участие в сборе макулатуры в рамках всероссийской акции «Посадим лес вместе», по итогам сбора юные жители Подмосковья оказались в числе самых результативных участников мероприятия, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Было приятно узнать, что подмосковные школьники вновь стали одними из самых активных участников экологической акции. Из 20,5 тонны собранной макулатуры более полутонны —заслуга ребят из округов Щёлково и Балашиха», — сказал глава Минэкологии Московской области Виталий Мосин.Он поблагодарил школьников и выразил надежду, что они хорошо проявят себя и в будущих экологических акциях.
Отмечается, что в сборе макулатуры принимали участие, помимо школ Подмосковья, учебные заведения столицы, а также Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Ставропольского края, Свердловской области и ряда других российских регионов.
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