В Подмосковье впервые оштрафовали за борщевик с помощью ИИ владельца частного участка

06 августа 2026, 19:21

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области впервые собственника частного земельного участка привлекли к ответственности за борщевик Сосновского по результатам цифрового мониторинга. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Нарушение выявили с помощью беспилотной авиации и анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Затем система автоматически сформировала постановление и направила информацию о назначенном штрафе собственнику через портал госуслуг. Размер штрафа составил 150 000 рублей. К ответственности привлечено юрлицо – собственник земельного участка в Рузском муниципальном округе.

«Каждый год в регионе проводится масштабная работа по обработке муниципальных территорий от борщевика Сосновского. При этом обращения жителей показывают, что 70% сообщений о произрастании сорняка приходится на частные земельные участки. Наша задача – своевременно выявлять такие территории. Для этого используют современные цифровые инструменты. Они помогают определить участки, установить собственников и принять необходимые меры», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.