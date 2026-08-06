В Подмосковье впервые оштрафовали за борщевик с помощью ИИ владельца частного участка
В Московской области впервые собственника частного земельного участка привлекли к ответственности за борщевик Сосновского по результатам цифрового мониторинга. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Нарушение выявили с помощью беспилотной авиации и анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта. Затем система автоматически сформировала постановление и направила информацию о назначенном штрафе собственнику через портал госуслуг. Размер штрафа составил 150 000 рублей. К ответственности привлечено юрлицо – собственник земельного участка в Рузском муниципальном округе.
«Каждый год в регионе проводится масштабная работа по обработке муниципальных территорий от борщевика Сосновского. При этом обращения жителей показывают, что 70% сообщений о произрастании сорняка приходится на частные земельные участки. Наша задача – своевременно выявлять такие территории. Для этого используют современные цифровые инструменты. Они помогают определить участки, установить собственников и принять необходимые меры», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
Как отметили в министерстве, практика, реализованная в Рузском городском округе, может стать основой для дальнейшего внедрения цифрового мониторинга и в других муниципалитетах Подмосковья.
Однако штрафы – не единственный механизм борьбы с борщевиком на частных землях. Если владелец участка не выполняет требования по ликвидации растения в срок, муниципалитет может провести обработку самостоятельно, а понесённые расходы подлежат взысканию с собственника в течение двух месяцев или в судебном порядке.
Такая практика уже реализуется в Клину, где обработаны частные участки суммарной площадью 22 гектара. Разработан план обработки ещё 14 территорий.
Параллельно в регионе продолжается ликвидация борщевика на муниципальных территориях. Работы завершат до конца августа.