На экспериментальных грядках в Подмосковье вырастили маракуйю

16 декабря 2025, 19:44

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В комплексе по переработке отходов в городском округе Солнечногорск созрели первые плоды маракуйи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Экзотическое дерево появилось на экспериментальной грядке в уникальном техногрунте. Этот экологичный технический грунт произвели путём тоннельного компостирования из органических отходов, которые сортируют на предприятии. Специалисты КПО дали вторую жизнь обычному мусору.

«Маракуйя – требовательная культура, и её успешное плодоношение доказывает, что растению достаточно питательных веществ, содержащихся в техногрунте. Это не просто тропический фрукт, а прямое доказательство эффективности и экологичности подхода профессионалов к работе», – сообщили в пресс-службе.