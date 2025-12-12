Более половины жителей Подмосковья разделяют мусор
Раздельный сбор отходов практикуют 57% жителей Московской области. Чаще всего люди делают это, чтобы улучшить экологическую ситуацию и сократить количество свалок — такой ответ дали 45% респондентов, которые сортируют мусор.
Данные получили в ходе исследования, где жителей Подмосковья спрашивали, разделяют ли они отходы для утилизации в специальные контейнеры и по каким причинам они это делают.
Опрос прошёл в формате уличного интервью с 24 по 29 мая 2025 года. В нём приняли участие 1400 жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше. Исследование провело независимое агентство MAGRAM MR.
Ранее в Минчистоты Московской области сообщали о том, что международные экологи изучают подмосковный опыт обращения с отходами.
