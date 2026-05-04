На электронные собрания собственников перешли 22 000 жилых домов Подмосковья
В Московской области прошёл этап цифровой трансформации жилищно-коммунального хозяйства. К системе электронных собраний собственников подключились уже более 22 000 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Площадь перешедшего на новый регламент жилого фонда достигла 135 миллионов квадратных метров.
«Преобразования продолжаются. На текущий момент общие собрания собственников по переходу в «цифру» проводят ещё 1700 жилых домов общей площадью 10,6 млн «квадратов». Итоги этих голосований подведут в ближайшее время», – рассказали в региональном Минчистоты.Там перечислили преимущества электронных собраний.
«Больше не нужно организовывать очные встречи и собирать подписи по квартирам; есть возможность участвовать в голосовании в любое время дистанционно; имеется доступ к таким ключевым вопросам, как содержание общего имущества, выбор управляющей организации и утверждение тарифов; голосование проходит через мобильные приложения и портал госуслуг», – отметили в пресс-службе.Там также подчеркнули, что перевод управления многоквартирными домами в электронный вид повышает прозрачность процедур, экономит время жильцов, исключает риск фальсификаций и обеспечивает законность принятых решений.