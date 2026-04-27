Подмосковные фандоматы и контейнеры за три месяца приняли 1400 тонн вторсырья

27 апреля 2026, 21:07

В Московской области работает 684 фандомата для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок. За три месяца туда сдали почти 33 тонны ПЭТ-тары и восемь тонн алюминия, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





В ведомстве подвели итоги работы системы раздельного сбора отходов в регионе за январь-март 2026 года.



Параллельно развивается инфраструктура сбора текстиля. В первом квартале установили 458 новых контейнеров для одежды. Всего с момента запуска проекта в 2022 году их количество превысило четыре тысячи. Объём собранного текстиля за первый квартал составил 1300 тонн.

«Собранное сырьё отправляют на специализированные предприятия. Из пластика производят новые бутылки, синтетическую одежду и ковровые покрытия, а из алюминия – банки и строительные профили. Ненужный текстиль перерабатывают в техническую ветошь, утеплители, наполнители для одеял и игрушек», – рассказали в Минчистоты региона.