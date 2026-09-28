На Елисаветинский крестный ход в Красногорске собрались свыше 5000 верующих
В Подмосковье более 5000 верующих собрал традиционный XV Елисаветинский крестный ход. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Маршрут праздничного шествия пролегал по живописным землям, ранее входившим в императорское имение «Ильинское-Усово». «Крестный ход в память о венценосных владельцах усадьбы начался с божественных литургий в двух храмах – в Спасском в селе Усово Одинцовского городского округа и Ильинском – в селе Ильинское в Красногорске. Их Ильинского верующие направились в Усово. Особый колорит событию придала традиционная переправа через Москву-реку по понтонному мосту. Это стало настоящей проверкой веры и командного духа под открытым небом», – рассказали в администрации.
Там добавили, что в третий раз в рамках мероприятия прошла благотворительная акция «Белый цветок». Участники поддержали семьи участников спецоперации. А завершился день общей трапезой.