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Власти Красногорска проверили ремонт отопления в доме на улице Карбышева

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В доме №13 по улице Карбышева в Красногорске недавно завершился ремонт центрального отопления. Результат проведённых работ проверила первый заместитель главы округа Наталья Тимошина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В осмотре дома приняли участие представители управляющей компании, подрядной организации, территориального отдела и местные жители.

«Жильцы положительно оценили качество выполненных работ и взаимодействие с подрядчиком», — отмечается в сообщении.
Следующим этапом ремонта в доме станет обновление систем водоснабжения и электроснабжения. А потом УК планирует провести косметический ремонт подъезда.

В ходе осмотра собравшиеся обсудили также благоустройство придомовой территории. В частности, жильцы предложили включить в программу модернизации местную детскую площадку.
Лев Каштанов

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