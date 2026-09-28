Власти Красногорска проверили ремонт отопления в доме на улице Карбышева
В доме №13 по улице Карбышева в Красногорске недавно завершился ремонт центрального отопления. Результат проведённых работ проверила первый заместитель главы округа Наталья Тимошина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В осмотре дома приняли участие представители управляющей компании, подрядной организации, территориального отдела и местные жители.
«Жильцы положительно оценили качество выполненных работ и взаимодействие с подрядчиком», — отмечается в сообщении.Следующим этапом ремонта в доме станет обновление систем водоснабжения и электроснабжения. А потом УК планирует провести косметический ремонт подъезда.
В ходе осмотра собравшиеся обсудили также благоустройство придомовой территории. В частности, жильцы предложили включить в программу модернизации местную детскую площадку.