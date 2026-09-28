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В Красногорске с начала года донорами стали более 500 человек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Свыше 500 жителей Красногорска стали донорами крови с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Приём доноров ведётся в отделении переливания крови Красногорской клинической больницы. Сделать донацию может любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии противопоказаний.

«Перед процедурой каждому донору проводят обязательную проверку: человек заполняет анкету, сдает экспресс-анализ и проходит медицинский осмотр», — рассказал заведующий отделением переливания крови Александр Зорин.
Приём доноров проводится с девяти утра до полудня по вторникам, средам и четвергам. Между донациями должно пройти не меньше 60 дней.

Донорам положена выплата на питание и два оплаченных выходных: на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.
Лев Каштанов

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