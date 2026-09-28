В красногорском ЖК «Лесобережный» отпраздновали День села

28 сентября 2026, 10:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

День села отметили в жилом комплексе «Лесобережный», расположенном на территории села Николо-Урюпино округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В программу праздника вошли выступления местных талантов, а также активности для малышей.





«С поздравлениями к жителям ЖК приехали замначальника управления территориальной политики администрации округа Олег Скопенко, начальник территориального отдела «Ильинское» Руслан Сухов и член окружного Совета депутатов Виталий Ласкавец», — говорится в сообщении.