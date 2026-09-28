В красногорском ЖК «Лесобережный» отпраздновали День села
День села отметили в жилом комплексе «Лесобережный», расположенном на территории села Николо-Урюпино округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу праздника вошли выступления местных талантов, а также активности для малышей.
«С поздравлениями к жителям ЖК приехали замначальника управления территориальной политики администрации округа Олег Скопенко, начальник территориального отдела «Ильинское» Руслан Сухов и член окружного Совета депутатов Виталий Ласкавец», — говорится в сообщении.Праздник стал для жителей настоящим фестивалем единения и залогом добрососедских отношений.
Ранее сообщалось, что в Красногорске представили новый выпуск историко-краеведческого альманаха.