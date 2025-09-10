На энергетическом форуме в Подмосковье собрались порядка 350 участников

10 сентября 2025, 17:55

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Около 350 человек собрались на межрегиональном энергетическом форуме с международным участием «Решения для нового технологического уклада». Он прошёл в Доме правительства Московской области в Красногорске.





На форум приехали лидеры энергетической отрасли, представители ресурсоснабжающих компаний, научных центров, профильных вузов и техникумов Москвы, Московской, Белгородской, Калужской, Кемеровской, Мурманской, Тульской и Ярославской областей, Кубани, а также Белоруссии и Китая.

«Сегодня в зале – ключевые фигуры сферы энергетики, люди, которые отвечают за то, чтобы у человека в доме горела лампочка, на предприятии стабильно работали станки, зимой – котельные, а насосы бесперебойно подавали чистую воду. Мы очень дорожим партнёрством с Министерством энергетики, «Россетями». Вместе реализуем большие программы, которые гарантируют надёжное энергоснабжение», – сказал, выступая на открытии форума, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Это напрямую касается жизни человека, работы предприятий. Цель нашего форума – подготовить предложения, которые позволят оперативнее реагировать на аварии. Сегодня в зале и те, кто производит датчики, в том числе с искусственным интеллектом. Но ключевое – это кадры. Их подготовка – одна из задач, которые перед нами стоят», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«У нас растёт число ребят, которые хотят пойти в колледж и получить прикладную специальность. Наша задача – модернизация колледжей, оснащение необходимым оборудованием, привлечение преподавателей, чтобы ребята выходили оттуда с компетенциями, а не просто с теорией», – добавил Воробьёв.