На энергетическом форуме в Подмосковье собрались порядка 350 участников
Около 350 человек собрались на межрегиональном энергетическом форуме с международным участием «Решения для нового технологического уклада». Он прошёл в Доме правительства Московской области в Красногорске.
На форум приехали лидеры энергетической отрасли, представители ресурсоснабжающих компаний, научных центров, профильных вузов и техникумов Москвы, Московской, Белгородской, Калужской, Кемеровской, Мурманской, Тульской и Ярославской областей, Кубани, а также Белоруссии и Китая.
«Сегодня в зале – ключевые фигуры сферы энергетики, люди, которые отвечают за то, чтобы у человека в доме горела лампочка, на предприятии стабильно работали станки, зимой – котельные, а насосы бесперебойно подавали чистую воду. Мы очень дорожим партнёрством с Министерством энергетики, «Россетями». Вместе реализуем большие программы, которые гарантируют надёжное энергоснабжение», – сказал, выступая на открытии форума, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.По его словам, мир меняется, объём энергопотребления растёт. Поэтому предстоит найти умные решения, рассмотреть предложения регионов, ресурсоснабжающих организаций, федеральные законы, направленные на модернизацию электросетевого хозяйства.
«Это напрямую касается жизни человека, работы предприятий. Цель нашего форума – подготовить предложения, которые позволят оперативнее реагировать на аварии. Сегодня в зале и те, кто производит датчики, в том числе с искусственным интеллектом. Но ключевое – это кадры. Их подготовка – одна из задач, которые перед нами стоят», – отметил глава региона.
32% всего потребления электроэнергии в Московской области приходится на коттеджные поселки и СНТ. Уже сейчас 60% сетей всех СНТ, а в регионе их около 12 тыс., переданы в ведение сетевых организаций. Это позволяет качественнее обслуживать сетевое хозяйство, чтобы предотвращать возникновение аварийных ситуаций и оперативно реагировать на них. Эта работа будет продолжаться.
Одним из вопросов форума стало привлечение в отрасль кадров. По словам губернатора, в регионе всё больше молодёжи поступает в учреждения среднего образования.
«У нас растёт число ребят, которые хотят пойти в колледж и получить прикладную специальность. Наша задача – модернизация колледжей, оснащение необходимым оборудованием, привлечение преподавателей, чтобы ребята выходили оттуда с компетенциями, а не просто с теорией», – добавил Воробьёв.
На форуме обсудили и подключение новых коттеджных поселков. Сетевые организации часто сталкиваются с отсутствием технологических коридоров для строительства линий электропередачи и участков для установки трансформаторных подстанций. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы на этапе утверждения проекта межевания территории для участков до 20 га владельцы предоставляли схемы инженерных коммуникаций, а для участков свыше 20 га – заключали договор комплексного развития территории. Это позволит покупателям земельных участков под строительство домов не остаться без коммуникаций.
Среди предложений также – возможность подачи коллективных заявок на технологическое присоединение.