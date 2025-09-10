Цивилёв: инновации Подмосковья в энергетике нужно продвигать во всех регионах

10 сентября 2025, 18:12

оригинал Сергей Цивилёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр энергетики России Сергей Цивилёв, а также гендиректор и председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили обеспечение технологического суверенитета, модернизацию энергосетевого хозяйства, подготовку кадров и применение искусственного интеллекта в энергетике. Они встретились на межрегиональном энергетическом форуме с международным участием «Решения для нового технологического уклада» в Подмосковье.







«Московская агломерация с точки зрения энергетики – одна из самых продвинутых. Все инновации, которые вы разработали, программы, которые применяются в Московской области, должны детально изучаться и максимально продвигаться во всех регионах», – отметил Цивилёв.

«Впервые в нашей стране появился национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии», который обеспечит достижение к 2030 году уровня технологической независимости в ТЭК в 90%. Экспортный потенциал российских технологий также продолжает расти. К 2030 году Россия будет присутствовать в 75 странах на международном рынке атомных и смежных технологий. Мы активно идём во все дружественные страны для продвижения наших технологий», – сказал министр.

«В рамках поручения президента в прошлом году было подписано соглашение о развитии Московской энергосистемы. В соответствии с ним «Россети» реализуют крупные проекты, включая строительство магистральных подстанций 500 кВ и 750 кВ. Если говорить про распределительные сети, то объем работ беспрецедентный. Московский энергоузел активно развивается, необходим резерв мощности. Это создаст возможности для подключения новых потребителей и даст увеличение надёжности электроснабжения. Подстанции, которые мы строим, обеспечат дополнительной мощностью такие крупные города Подмосковья, как Домодедово, Дубна, Одинцово, Раменское и другие», – сказал Рюмин.