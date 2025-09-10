Цивилёв: инновации Подмосковья в энергетике нужно продвигать во всех регионах
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр энергетики России Сергей Цивилёв, а также гендиректор и председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили обеспечение технологического суверенитета, модернизацию энергосетевого хозяйства, подготовку кадров и применение искусственного интеллекта в энергетике. Они встретились на межрегиональном энергетическом форуме с международным участием «Решения для нового технологического уклада» в Подмосковье.
«Московская агломерация с точки зрения энергетики – одна из самых продвинутых. Все инновации, которые вы разработали, программы, которые применяются в Московской области, должны детально изучаться и максимально продвигаться во всех регионах», – отметил Цивилёв.Он добавил, что по поручению президента сейчас решаются две задачи – формирование технологического суверенитета и технологического лидерства.
«Впервые в нашей стране появился национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии», который обеспечит достижение к 2030 году уровня технологической независимости в ТЭК в 90%. Экспортный потенциал российских технологий также продолжает расти. К 2030 году Россия будет присутствовать в 75 странах на международном рынке атомных и смежных технологий. Мы активно идём во все дружественные страны для продвижения наших технологий», – сказал министр.За последние два года потребление электроэнергии в Подмосковье увеличилось на 8%. Около 80 тыс. новых объектов ежегодно подключаются к электросетям региона. Летом рост мощности потребления составил 18%, а зимой – 8%.
Ведётся работа в рамках соглашения между российским Минэнерго, правительством Московской области и правительством Москвы о повышении надежности Московской энергосистемы. Объём инвестиций составит около 500 млрд рублей. 150 млрд из них направят на модернизацию распределительного электросетевого комплекса Подмосковья. В планах – за пять лет – построить и реконструировать 1,5 тыс. км воздушных и кабельных линий, 131 питающий центр.
«В рамках поручения президента в прошлом году было подписано соглашение о развитии Московской энергосистемы. В соответствии с ним «Россети» реализуют крупные проекты, включая строительство магистральных подстанций 500 кВ и 750 кВ. Если говорить про распределительные сети, то объем работ беспрецедентный. Московский энергоузел активно развивается, необходим резерв мощности. Это создаст возможности для подключения новых потребителей и даст увеличение надёжности электроснабжения. Подстанции, которые мы строим, обеспечат дополнительной мощностью такие крупные города Подмосковья, как Домодедово, Дубна, Одинцово, Раменское и другие», – сказал Рюмин.Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада» открылся в Доме правительства Московской области. В нём участвуют представители федеральных и региональных властей, ресурсоснабжающих организаций, эксперты, зарубежные гости.