На энергообъектах Подмосковья провели за месяц более 50 экскурсий для школьников
Свыше 50 экскурсий на объекты топливно-энергетического комплекса организовали для школьников Московской области в ноябре. Мероприятия организовали в рамках просветительского проекта Минэнерго региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Экскурсии провели в более чем 40 подмосковных округах для повышения грамотности потребителей в сфере энергосбережения и ЖКХ, а также популяризация инженерно-технических специальностей среди подрастающего поколения.
«Цикл экскурсий наглядно продемонстрировал открытость и технологичность современной энергетики Подмосковья. (…) И мы видим огромный интерес со стороны школьников. Они — наш будущий кадровый резерв», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.В число объектов, которые посетили школьники, вошли Шатурская ГРЭС, а также котельные и тепловые пункты в разных округах.
Ранее в Минэнерго Московской области выпустили предупреждение о недопустимости самовольного проникновения на закрытую территорию энергообъектов. Специалисты министерства отметили, что это смертельно опасно для нарушителя и может привести к аварии, которая обесточит дома, больницы, школы и предприятия. Кроме того, вмешательство в энергосистему расценивается как диверсия и грозит длительным сроком лишения свободы.
Портить объекты энергетической инфраструктуры россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за свои задания, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и заставляют людей действовать по их указке, обманывая и запугивая. Во избежание этого о подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8 (800) 224-22-22.