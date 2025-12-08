На энергообъектах Подмосковья провели за месяц более 50 экскурсий для школьников

08 декабря 2025, 15:06

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 50 экскурсий на объекты топливно-энергетического комплекса организовали для школьников Московской области в ноябре. Мероприятия организовали в рамках просветительского проекта Минэнерго региона, сообщает пресс-служба ведомства.





Экскурсии провели в более чем 40 подмосковных округах для повышения грамотности потребителей в сфере энергосбережения и ЖКХ, а также популяризация инженерно-технических специальностей среди подрастающего поколения.





«Цикл экскурсий наглядно продемонстрировал открытость и технологичность современной энергетики Подмосковья. (…) И мы видим огромный интерес со стороны школьников. Они — наш будущий кадровый резерв», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.