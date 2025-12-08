В Одинцовской больнице провели экскурсию для студентов медколледжа

08 декабря 2025, 14:46

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Экскурсию для студентов медицинского колледжа провели в Учебном симуляционном центре Одинцовской областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Экскурсия началась с презентации, в ходе которой руководительница Центра Елена Горбачева рассказала студентам, как функционирует это учреждение.





«Студентам показали роботов-манекенов, аппарат Телеметр, позволяющий самостоятельно осваивать теорию и практику оказания первой помощи, сестринский класс, специальную зону для отработки практических навыков, а также библиотеку с новейшими медицинскими публикациями», — говорится в сообщении.