В Одинцовской больнице провели экскурсию для студентов медколледжа
Экскурсию для студентов медицинского колледжа провели в Учебном симуляционном центре Одинцовской областной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Экскурсия началась с презентации, в ходе которой руководительница Центра Елена Горбачева рассказала студентам, как функционирует это учреждение.
«Студентам показали роботов-манекенов, аппарат Телеметр, позволяющий самостоятельно осваивать теорию и практику оказания первой помощи, сестринский класс, специальную зону для отработки практических навыков, а также библиотеку с новейшими медицинскими публикациями», — говорится в сообщении.Мероприятие завершилось тренировкой по оказанию первой помощи: студенты под руководством инструктора отработали несколько самых типичных сценариев.